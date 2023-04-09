احتجاجات في السليمانية تنديداً بالقصف التركي الممنهج (صور)

2023/04/09 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

تظاهر المئات من أهالي السليمانية، اليوم الاحد، تنديداً بالقصف التركي الممنهج على مطار المدينة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "المئات من المواطنين في محافظة السليمانية، تظاهروا اليوم، وسط المدينة تنديداً بالقصف التركي المتكرر والذي كان اخره مطار السليمانية".

وأشار الى أن " المتظاهرين طالبوا بإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة".

وتستمر الانتهاكات التركية للأراضي العراقية ولاسيما المناطق الشمالية، والتي كان آخرها قصف مطار السليمانية الدولي لاستهداف قائد قوات "قسد" السورية الذي كان في المطار عائدا الى بلاده.

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