وزارة الدفاع السورية تعلن اختراق أحد حساباتها على تليغرام..ماذا فعلت؟

2023/04/09 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأحد، "تعرض أحد الحسابات الخاصة بالموقع الإلكتروني للوزارة في الجمهورية العربية السورية على تطبيق تليغرام للاختراق"، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) في بيان.

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