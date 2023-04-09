العتبة الحسينية تحدد موعد انتهاء الاعمال الانشائية لمطار كربلاء الدولي

2023/04/09 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأحد، موعد انجاز الأعمال الإنشائية لمطار كربلاء الدولي.وقال أمين عام العتبة، حسن رشيد العبايجي، إن “نسب الانجاز في مشروع مطار كربلاء الدولي عالية جدا”.وأضاف، […]

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