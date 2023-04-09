لأول مرة منذ 2003.. بغداد تسعى للتخلص من الاختناقات المرورية بحملة كبرى

2023/04/09 | 16:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني العاصمة العراقية بغداد من اختناقات مرورية غير مسبوقة بعد أن وصل عدد المركبات فيها قرابة 4 ملايين، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة حملة لتشييد العديد من الجسور وحفر الأنفاق.

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