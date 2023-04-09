2023/04/09 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات ذات صلة

الأمانة العامه للمشروع الوطني العراقي تُصدر البيان 53 بالتزامن مع الذكرى الأليمة الـ 20 لاحتلال العراق

منذ 38 دقيقة

النزاهة توجه دعوة للمواطنين بشأن “مكافحة الفساد”

منذ ساعتين

الزوراء يقفز إلى المركز الثالث

منذ ساعتين

الرئيس السابق برهم صالح يكتب : نحو عقد وطني جديد: تسوية تاريخية بين الدولة والمجتمع تضع العراق على الطريق الصحيح

منذ 4 ساعات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).