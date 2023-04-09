2023/04/09 | 16:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RcqBPG8XybQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد عقدين من ذكرى الاحتلال.. ما امكانية عودة العراق قويا؟ خبير امني في اجابات صادمة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد عقدين من ذكرى الاحتلال.. ما امكانية عودة العراق قويا؟ خبير امني في اجابات صادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).