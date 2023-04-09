لارتفاع أسعارها .. العراق يفتح الاستيراد لعدد من المحاصيل الزراعية

2023/04/09 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الزراعة، عباس جبر العلي

المالكي، اليوم الأحد، بفتح الإستيراد

أمام عدد من المحاصيل الزراعية بعد

استحصال موافقة المجلس الوزاري

للاقتصاد وذلك لارتفاع أسعارها في

السوق المحلية.

ووفقا لبيان صادر

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