لقطع أوصالها.. مجلس الاستخبارات يشدد على متابعة مصادر تمويل الإرهاب

2023/04/09 | 16:36 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الاستخبارات الوطني، بحضور أعضاء مجتمع الاستخبارات والقيادات الاستخبارية.

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