مرور النجف تعطل العمل في مقرها وموقع التسجيل والإجازات وتبين السبب

2023/04/09 | 16:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور في محافظة النجف الاشرف، اليوم الأحد، تعطيل العمل في مقرها وموقع تسجيل المركبات وإجازات السوق، فيما بينت السبب.

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، "نحيطكم علماً بتعطيل العمل في مقر مديرية المرور وموقع تسجيل المركبات وإجازات السوق في محافظة النجف الأشرف، ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين".وبينت، أن "ذلك لتكليف الضباط والمنتسبين بالواجبات الميدانية الخاصة بزيارة جرح واستشهاد الامام علي (ع)، لتعزيز القواطع المرورية في تأمين سلامة الزائرين".

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