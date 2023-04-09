الدولار يواصل الهبوط في بغداد وكردستان

2023/04/09 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد واربيل .

وقال مصدر مطلع ، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 145100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 147950 ديناراً مقابل 100 دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.

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