السوداني يستقبل وزير الداخلية السوداني

2023/04/09 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزير الداخلية في جمهورية السودان، عنان حامد والوفد المرافق له.

ونقل الوزير الضيف إلى السوداني بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تحيات حكومة جمهورية السودان، والرغبة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز التعاون الأمني.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الارهاب، وكذلك تبادل الفرص التدريبية بين كليات الشرطة في كلا البلدين، وبما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية لقوات الشرطة، ورفع مستوى أدائها.

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