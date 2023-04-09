الوطني الكردستاني يتهم

2023/04/09 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني بالتواطؤ في قضية قصف مطار السليمانية الدولي.

وقال القيادي في الاتحاد فائق يزيدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "ما تعرض له مطار السليمانية الدولي، هو جزء من سياسة الاستهداف الممنهج، التي نمر بها منذ سنوات ضد السليمانية، كمحافظة ضمن إقليم كردستان"، مضيفا: "لا يكفي ان يمارس الحزب الديمقراطي الكردستاني تهميشه لهذه المحافظة ويحرمها من ثروات الإقليم والسليمانية تتعرض دائما لإرهاب اقتصادي الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف يزيدي اننا "اليوم نقف امام حالة من الإرهاب العسكري وتجاوز تركيا على سيادة إقليم كردستان وسيادة الدولة العراقية من خلال قصف مطار السليمانية، تم من خلال التواطؤ جهاز الاستخبارات للحزب الديمقراطي الكردستاني (الباراستن)، وهذا الجهاز تعودنا عليه ان يكون خداما للأجانب".

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