السوداني ووزير داخلية السودان يؤكدان على تبادل الخبرات

2023/04/09 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، خلال استقباله وزير الداخلية في جمهورية السودان، عنان حامد، على ضرورة تبادل الخبرات مع الجانب السوداني في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الارهاب.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، لقته (بغداد اليوم)، انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الارهاب، وكذلك تبادل الفرص التدريبية بين كليات الشرطة في كلا البلدين، وبما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية لقوات الشرطة، ورفع مستوى أدائها".

ونقل الوزير الضيف، بحسب البيان: "تحيات حكومة جمهورية السودان، والرغبة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز التعاون الأمني".

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