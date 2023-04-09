التجارة تعلن إطلاق البطاقة التموينية الإلكترونية وتدعو المواطنين لتحديث بياناتهم

2023/04/09 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأحد، إطلاق البطاقة التموينية الإلكترونية، فيما دعا جميع المواطنين إلى تحديث بياناتهم.

وقال الغريري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة): إنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي، أطلقت وزارة التجارة البطاقة التموينية الإلكترونية من خلال تشكيل فريق عمل برئاسة الوزير وإشراف الوكلاء والمدراء العامين"، مبيناً أن "كل مدير عام سيكون مشرفا على محافظة ومخمولا لجميع الصلاحيات، حيث تم تهيئة جميع اللجان والشروع بطباعة التموينية الإلكترونية وتحديث البيانات".

ودعا وزير التجارة "المواطنين في جميع المحافظات إلى تحديث بياناتهم خلال هذا الأسبوع في مراكز التموين بواسطة البطاقة الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية"، مشيراً إلى أن "البطاقة التموينية الإلكترونية ستكون رديفا للبطاقة الموحدة".

وأضاف أن "فائدة البطاقة التموينية يكون من خلالها الانتقال من مرحلة البطاقة الورقية إلى التحديث الإلكتروني والسيطرة على المال العام في جميع المحافظات"، لافتا إلى أن "التجربة نجحت في النجف الأشرف وتم اكتشاف أكثر من 15 ألف متوفى أو مسافر ويستلم الحصة التموينية بدلاً عنهم الوكلاء".

وتابع أن "البطاقة تقدم خدمة من خلال سهولة إضافة الابن أو الزوجة أو نقل المكان وممكن ان يضاف وهو في البيت من خلال تطبيق إلكتروني يغني عن المراجعة"، لافتا إلى أن "هذه تعتبر الخطوة الأولى لوزارة التجارة للتحويل نحو الحوكمة الإلكترونية وسيتبعها تسجيل الشركات".

وأكد أن "وزارة التجارة أكملت كل إجراءاتها وحولتها إلى مركز البيانات الوطني وبعد إكمال تدقيقها سيتحول تسجيل الشركات إلى إلكترونية والتعامل غير الورقي"، موجها "دوائر الوزارة للتوجه إلى الدفع الإلكتروني خلال الأسابيع المقبلة".

وذكر أن "هذه تعتبر الخطوة الأولى للقضاء على الفساد من خلال الترهل في الأداء والتسويف والمماطلة والإجراءات التي يبنى عليها الفساد"، مشيرا إلى أن ان "الوزارة استكملت الخطوات السابقة وما وعدت به من خلال توزيع السلات الغذائية بالمواعيد المحددة وإضافة مواد أخرى وتحسينها وأن الأيام المقبلة سنشهد محاسبة أشد للمخالفين".

وبين أن "بغداد والمحافظات ستشهد مجمعات تسويقية وستعيد وزارة التجارة لممارسة دورها الحقيقي في توفير مواد وبأسعار مدعومة بالتعاون مع القطاع الخاص".

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