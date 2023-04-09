نائب: سلم الرواتب سيرسل الى مجلس الوزراء بعد غد

2023/04/09 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن النائب نايف الشمري، الاثنين، قرب عرض مشروع سلم الرواتب الجديد على مجلس الوزراء.

وقال الشمري في بيان إن "اللـجنة المكلـفة باعداد سلم رواتب موظفي الدولة تكمل كافة ما مطلوب منها وتوقع على محضر السلم ".

وأضاف، أن "اللـجنة حددت يوم الثلاثاء المقبل موعــداً لارسال السلم المقترح الى مجلس الوزراء لغرض عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بخصوصه ".

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