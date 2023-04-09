توجيه وزاري بفتح باب الاستيراد لستة محاصيل زراعية

2023/04/09 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

وجه وزير الزراعة عباس جبر العلي المالكي، الأحد، بفتح الاستيراد لعدد من المحاصيل بينها الطماطة بعد ارتفاع اسعارها في السوق المحلية.

وقالت وزارة الزراعة في بيان ان "وزير الزراعة عباس جبر العلي المالكي وجه بفتح الاستيراد امام عدد من المحاصيل الزراعية بعد استحصال موافقة المجلس الوزاري للإقتصاد وذلك لإرتفاع اسعارها في السوق المحلية".

وأضافت ان "هذه المحاصيل هي الطماطة والبطاطا والقرنابيط والشلغم والشوندر والخس".

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