معلومات جديدة صادمة عن

2023/04/09 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بوجود 15 أمر قبض بحق شخصيات مشتركة في فساد التسجيل العقاري في الرمادي والوفاء والفلوجة.

واوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الملف مستمر فيه التحقيق وهناك اعترافات خطيرة من مدير التسجيل العقاري حول تورط التخطيط العمراني والبلديات في الرمادي والفلوجة وناحية الوفاء".

ونقل المصدر انباء في الاوساط القضائية والامنية تتحدث عن فتح ملف فساد توزيع ثلاثة محاضر في منطقة الطاش قرب جامعة الانبار وايضا سجلت خلافا للقانون، وقيمة القطعة 40 مليون دينار باجمالي قطع عددها 8 الاف قطعة.

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