2023/04/09 | 17:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنلجأ الى القضاء..شركة الاويس ترد ببيان حول ادعاءات مغلوطة نشرها النائب هادي السلامي

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