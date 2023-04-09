2023/04/09 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جدد رئيس تحالف الفتح هادي الفتح، اليوم الاحد، مشاعر الحزن والألم لوقعِ فاجعة بأعدام المرجع والمفكر والثائر آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر ( قدس سره )، وشريكته في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري ينعى بذكر فاجعة إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر(قدس سره) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري ينعى بذكر فاجعة إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر(قدس سره)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري ينعى بذكر فاجعة إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر(قدس سره)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).