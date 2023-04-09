أكاديمي سعودي يرد على الداعية المغامسي: لسنا بحاجة لمذاهب فقهية جديدة بل نحتاج لنقد ما هو قائم

2023/04/09 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأكاديمي السعودي تركي الحمد على ما أعلنه الداعية الإسلامي السعودي، صالح المغامسي، من أنه لابد من إقامة مذهب إسلامي جديد، قائلا إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى مذاهب فقهية جديدة، بل لنقد التراث المتراكم عبر العصور بطريقة منهجية.

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