الإعمار: العراق بحاجة إلى ربع مليون وحدة سكنية سنوياً

2023/04/09 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني، اليوم الاحد، احتياج العراق من الوحدات السكنية سنوياً يقارب الـ250 ألف وحدة على وفق معادلة تقسيم معدل العائلة على الزيادة السنوية في عدد السكان.

وذكر ريكاني في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية أن “هناك عدة مشاريع سكنية ستفتتح سواء في المدن الجديدة أو في أطراف بغداد ستظهر الى النور خلال الأشهر المقبلة”.

وأوضح، أنه “لا توجد إحصائية دقيقة بخصوص المساكن في العراق، وأن آخر إحصائية أعدتها وزارة التخطيط كانت في 2009، هذا إلى جانب توقف عملية ترقيم الدور بعد العام 2003”.

وأشار ريكاني، إلى أن وزارته “تحاول إحياء برنامج للترقيم، كما أن التعداد إذا أجري في تشرين الأول المقبل فسيعطي صورة واضحة عن عدد المساكن في العراق”.

وتابع، أن “احتياج العراق من الوحدات السكنية سنوياً يقارب الـ250 ألف وحدة على وفق معادلة تقسيم معدل العائلة على الزيادة السنوية في عدد السكان، وهو يقارب المليون و250 ألف نسمة”.

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