الاتحاد: رد حكومة كردستان تجاه العدوان التركي خجول

2023/04/09 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصف النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، اليوم الاحد، رد حكومة إقليم كردستان تجاه العدوان التركي وقصف مطار السليمانية الدولي بالحزبي والمنحاز.

وقالت منصور في حوار متلفز إن “حكومة إقليم كردستان كانت مطالبة بالرد على القصف وطنيا لا حزبيا”.

وأضافت، ان “استهداف المطارات المدنية امر مرفوض بالكامل”، مشيرة الى ان “اصابع الاتهام بقصف مطار السليمانية موجهة لتركيا”.

ولفتت منصور الى ان “قصف مطار السليمانية الدولي هو استهداف لسيادة العراق مهما كانت الأسباب” مبينة ان “مكافحة الارهاب في السليمانية متعاونة مع قوات قسد”.

ونوهت الى ان “وزارة الخارجية مطالبة باستدعاء السفير التركي اذا كانت انقرة مسؤولة عن القصف على مطار السليمانية”.

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