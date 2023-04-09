2023/04/09 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الحدود تلقي القبض على (3) متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود..=========== تواصل قيادة قوات الحدود نشاطها الأمني في ضبط عمليات التسلل غير الشرعي عبر الحدود ،حيث تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك منفذ إبراهيم الخليل ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من القاء القبض على (3) أشخاص من جنسية أجنبية حاولوا التسلل بطريقة غير شرعية، حيث […]

ظهرت المقالة شرطة منفذ ابراهيم الخليل تلقي القبض على (3) متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة منفذ ابراهيم الخليل تلقي القبض على (3) متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة منفذ ابراهيم الخليل تلقي القبض على (3) متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).