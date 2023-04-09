2023/04/09 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اَللّـهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّي مِنْ

بَرَكاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبيلي إلى

خَيْراتِهِ، وَلا تَحْرِمْني قَبُولَ

حَسَناتِهِ، يا هادِياً إلى الْحَقِّ

الْمُبينِ).

- للعبادات آ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرح دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرح دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).