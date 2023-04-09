تعدَّدَ الأبطالُ والحظْرُ قائمٌ !

2023/04/09 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

واحدة من أبرز وأهم المشاكل التي عانى

منها العراق، ومازال في جميع الملفّات

التي تتّسم بالجانب الإيجابي سواء على

مستوى القرار أو الإنجاز هو تعامل

المسؤول الأكبر في المؤسّسة القطاعيّة

مع

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