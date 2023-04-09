"إلى المستشفى بحالة حرجة".. حقيقة وضع الإمام الجزائري بعد فيديو القطة

2023/04/09 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية صورة قيل إنّها تُظهر الشيخ الجزائري - الذي اشتُهر في العالم بفيديو يُظهر قطّة على كتفه وهو يصليّ - وهو في المستشفى في حالة حرجة.

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