2023/04/09 | 18:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب النائب نايف الشمري..– اللجنة المكلفة باعداد سلم رواتب...

ظهرت المقالة اللجنة المكلفة تنجز سلم رواتب موظفي الدولة لعرضه امام مجلس الوزراء أولاً على المسلة.

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