بغداد اليوم تجري جولة لنقل آراء المواطنين حول السلة الغذائية

2023/04/09 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأبدى مواطنون، ارتياحهم لنوعية مفردات السلة الغذائية والإلتزام بموعد توزيعها.





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