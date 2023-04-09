السوداني يلتقي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

2023/04/09 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، في منظمة التعاون الإسلامي، قطب مصطفى سانو.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، انه "جرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الاجتماعية والسياسية للعالمين العربي والإسلامي، وأبرز التحديات التي تواجه الخطاب الإسلامي المعتدل والجهود الداعية إلى السلم والتقارب".

واضاف البيان، ان رئيس الوزراء اشار الى ان "العراقيين ضربوا مثلاً يحتذى به في قصص الوحدة والتآزر والوقوف صفاً واحداً بوجه التكفير، وقدّموا شهداء نيابة عن العالم الحرّ من أجل إبعاد خطر الإرهاب".





وأكد السوداني بحسب البيان، أن "ما حققه العراقيون هو نتاج تنوّعهم وتحويله إلى مصدر قوة وسلام وتآخٍ"، مبيّناً "أهمية دور مجمع الفقه الإسلامي في تعزيز خطاب الوحدة الإسلامية والاعتدال والتعايش السلمي".

ووجّه الشيخ قطب سانو، "شكره إلى العراق حكومةً وشعباً، مشيداً بالموقف الإنساني الشجاع الذي وقفه العراق في حربه على الإرهاب العالمي، وبالدور الكبير والمشهود للشعب العراقي بجميع أطيافه في هذه المواجهة المشرّفة" وفقاً الى بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء.

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