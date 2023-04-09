2023/04/09 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 2ta6CZuxuSs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموسوي "يفجرها": لديهم جكسارا ويتقاضون رواتب رعاية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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