ماكرون يحذر أوروبا من التبعية لأمريكا

2023/04/09 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، وهو على متن طائرة العودة من الصين في زيارة استغرقت 3 أيام، على ضرورة ألا تصبح أوروبا تابعة للولايات المتحدة.ماكرون غداة عودته من […]

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