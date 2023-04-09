2023/04/09 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العراقيين ضربوا مثلاً يحتذى به في قصص الوحدة والتآزر والوقوف صفاً واحداً بوجه التكفير. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني وأمين مجمع الفقه الإسلامي يؤكدان أهمية الاعتدال والتعايش السلمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني وأمين مجمع الفقه الإسلامي يؤكدان أهمية الاعتدال والتعايش السلمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني وأمين مجمع الفقه الإسلامي يؤكدان أهمية الاعتدال والتعايش السلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).