2023/04/09 | 19:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان ينوي استضافة محمد شياع السوداني لمناقشة الموازنة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0fGh_tTKIYs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان ينوي استضافة محمد شياع السوداني لمناقشة الموازنة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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