إنخفاض مستمر لأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل

2023/04/09 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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تستمر اسعار الدولار بالانخفاض في الاسواق والصيرفات، لتحوم حاليا حول الـ145 الف دينار لكل 100 دولار.

واغلقت البورصة في بغداد على سعر 145,600 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ السعر في الصيرفات 145,000 الف دينار للشراء و 146,000 الف دينار للبيع امام كل 100 دولار.

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