تكليف مدير جديد لإعلام قيادة شرطة ديالى

2023/04/09 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كلفت قيادة شرطة ديالى، الأحد، مديراً جديداً لإعلامها.

وذكر مصدر في القيادة لـ(بغداد اليوم)، أنه "تم تكليف العقيد هيثم الشمري بمنصب مدير قسم اعلام قيادة شرطة محافظة ديالى".

وأشار الى ان "أمر تكليف الشمري صدر مساء اليوم".

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