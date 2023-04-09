إيران ترسل وفدا فنيا إلى السعودية خلال أيام لتفقد سفارتها قبل إعادة فتحها

2023/04/09 | 19:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن طهران سترسل وفدا فنيا للعاصمة السعودية الرياض، خلال أيام.

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