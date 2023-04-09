2023/04/09 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NLu7nVRF1Is

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لأول مرة في العراق .. نجم الربيعي واحدث منظومة للمراقبة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لأول مرة في العراق .. نجم الربيعي واحدث منظومة للمراقبة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).