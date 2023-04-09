2023/04/09 | 19:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراقيين ضربوا...

ظهرت المقالة السوداني: العراقيون ضربوا مثلاً يحتذى به في قصص الوحدة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: العراقيون ضربوا مثلاً يحتذى به في قصص الوحدة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: العراقيون ضربوا مثلاً يحتذى به في قصص الوحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).