سرقة متجر آبل عبر

2023/04/09 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن لصوص من سرقة بضائع قيمتها حوالي 500 ألف دولار من متجر في مدينة لينوود بولاية واشنطن بعدما أحدثوا ثقبا في جدار الحمام من متجر مجاور مساء الأحد

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