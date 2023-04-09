نائب يستبعد تكوين قائمة انتخابية خاصة بالمستقلين.. سنفقد ثقة الجمهور

2023/04/09 | 19:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد النائب المستقل كاظم جرو كريم، ذهاب النواب المستقلين نحو الدخول في قوائم انتخابية من اجل الحصول على مقعد البرلمان في الانتخابات المقبلة، لافتا الى ان الدخول بقوائم انتخابية للمستقلين سيفقدهم ثقة الجمهور.

وقال كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “من المستبعد ان يذهب النواب المستقلين نحو الدخول بقائمة انتخابية، خصوصا ان كل نائب لديه استقلاليته في اتخاذ القرار والجمهور”.

واضاف ان “هناك صعوبة في ذهاب النائب المستقل نحو الدخول في قوائم انتخابية لان هذا الامر سيفقد النائب ثقة الجمهور الذي صوت له باعتباره مرشح مستقل”.

وبين ان “النواب المستقلين اعترضوا على قانون الانتخابات وخصوصا نظام القوائم الانتخابية حيث يحصل الحاصل فيها على اعلى الاصوات على المقعد البرلماني في حين كان المطلب ان يكون المقعد للحاصل على اعلى الاصوات في المحافظة او الدائرة الانتخابية”.

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