2023/04/09 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط هدراً للمال العام في أحد مشاريع كهرباء البصرة المركز الخبري الوطني.

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