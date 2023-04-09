بعد غيبوبة لأكثر من شهر.. وفاة ضحية كلب يعود لمذيعة مصرية

2023/04/09 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور أكثر من شهر على حادث انقضاض

كلب عائد للمذيعة المصرية أميرة شنب،

على جارها في منطقة الشيخ زايد ودخوله

في غيبوبة، توفي الشاب وهو مدير فرع

بأحد البنوك يدعى محمد الماوي، اليوم

الأحد.

يذكر أن الشا

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