أرسنال يفرط في نقاط ليفربول.. وصلاح يهدر ركلة جزاء

2023/04/09 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرّط أرسنال في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2

مع ليفربول صاحب الأرض، ونجا من الخسارة

في اللحظات الأخيرة، لكنه خسر نقطتين

ثمينتين في الصراع على لقب الدوري

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم

الأحد.

وكان أرسنال

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