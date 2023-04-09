خلال ساعات.. امطار شديدة تضرب مدن العراق - عاجل

2023/04/09 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاحد، ان يشهد العراق أمطارا غزيرة الشدة خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحالة الماطرة المرتقبة ستكون بدايتها من ظهر الغد الإثنين ابتداءً من الأقسام الغربية وتتحرك صوب غربي الموصل، وستكون الحالة الماطرة ستغطي مناطق واسعة وتتعمق من مساء يومي الثلاثاء والأربعاء".

وأضاف ان "الأمطار ستكون رعدية متوسطة الشدة وقد تشتد لبعض الأماكن خاصة ببعض الأقسام الشمالية وبعض الأجزاء وسط وجنوب البلاد، كما يجب على المواطنين والسلطات الحكومية الحذر من اخذ الاحتياطات اللازمة".

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