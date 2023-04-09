توضيح من الصحة بشأن وفاة شاب في مدينة الصدر

2023/04/09 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الصحة، اليوم الاحد، توضيحًا بشأن وفاة شاب من اهالي مدينة الصدر في مدينة الطب، بعد تقارير تحدثت عن انه مصاب "بالتيفو" وتوفي بخطأ طبي، حيث اكدت الوزارة ان الاعراض تشير الى اصابته بالحمى النزفية وليس التيفوئيد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نشرت فضائية الشرقية تقريرا عن وفاة شاب من اهالي مدينة الصدر وحسب ما جاء في التقرير انه المريض توفي بسبب خطأ بالتشخيص وانه كان مصابا بحمى التيفوئيد".

وبينت الوزارة انه "دخل المريض (يمتهن الجزارة) ردهة طوارئ مستشفى بغداد التعليمي بمدينة الطب مساء يوم ٤ نيسان وكان يعاني من ارتفاع حاد بدرجات الحرارة ونزف من فتحات الجسم واعراض صدمة نتيجة النزف وفقر الدم وأعراض خطيرة أخرى تتماشى حسب التأريخ المرضي ومهنة المريض مع اعراض مرض الحمى النزفية".

واشارت الى انه "تم اتخاذ اللازم من قبل طوارئ المستشفى وادخاله ردهة الاشتباه بالأمراض الانتقالية وتقديم العلاج الطارئ للحالة واجراء الفحوصات اللازمة رغم تأخر المريض في مراجعة المؤسسة الصحية رغم ظهور الأعراض المرضية".

وتابعت انه "للأسف ورغم اتخاذ المستشفى للاجراءات المطلوبة في مثل هذه الحالات توفي المريض بسبب التأخر في مراجعة المستشفى وتطور المرض الى مرحلة خطيرة وحسب السياق المتبع تم تحويله الى الطبابة العدلية لتحديد سبب الوفاة وتأكيد الحالة المرضية وحسب المعايير العلمية المعتمدة".

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