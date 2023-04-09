2023/04/09 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HYwUix0n4Kw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دولة القانون النيابية: الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل سيعجل بتشريع الكثير من القوانين العالقة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دولة القانون النيابية: الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل سيعجل بتشريع الكثير من القوانين العالقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).