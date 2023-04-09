الكهرباء تتحدث عن استعداداتها لذروة الأحمال الصيفية

2023/04/09 | 21:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتستقبل ذروة الأحمال الصيفي.

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