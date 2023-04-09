رحيل الفنان السوري فائق عرقسوسي.. ابنته نور أعلنت وفاته بكلماتٍ مؤثرة

2023/04/09 | 21:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارق الفنان السوري فائق عرقسوسي الحياة، عن عمر 69 عامًا، بعد صراعٍ مع المرض، وأعلنت وفاته ابنته الفنانة نور عرقسوسي، الأحد، ونعته نقابة الفنانين في سوريا، والعديد من زملائه عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل.

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