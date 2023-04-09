2023/04/09 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، اليوم الأحد، المؤتمر الأمني الخاص بمناقشة الخطة الأمنية لذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام ) وإحياء ليالي القدر.وذكرت المحافظة في بيان، تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمناقشة الخطة الامنية ..



محافظ النجف يرأس مؤتمراً أمني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمناقشة الخطة الامنية .. محافظ النجف يرأس مؤتمراً أمني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمناقشة الخطة الامنية .. محافظ النجف يرأس مؤتمراً أمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).