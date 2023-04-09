2023/04/09 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرّط أرسنال في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع ليفربول صاحب الأرض، ونجا من الخسارة في اللحظات الأخيرة، لكنه خسر نقطتين ثمينتين في الصراع على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

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